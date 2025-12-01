Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr Guebwiller
Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr Guebwiller samedi 13 décembre 2025.
Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr
Place de la liberté Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Mikail enchante le monde entier avec sa roue Cyr… et ses célèbres chaussettes rouges , sa marque de fabrique !
Originaire de Hambourg, Mikail monte sur scène dès 6 ans… en canard dans Max et Moritz de Wilhelm Busch !
Très vite, le cirque devient sa passion, et sa roue Cyr, bien plus qu’un simple passe-temps.
Formé à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, il enchaîne les récompenses
Prix Annie Fratellini Festival Mondial du Cirque de Demain (Paris)
Étoile d’Or Young Stage (Bâle)
Médaille d’Or & Prix du public Salieri Circus Award (Italie)
Aujourd’hui, Mikail enchante le monde entier avec sa roue Cyr… et ses célèbres chaussettes rouges , sa marque de fabrique ! .
Place de la liberté Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
English :
Mikail enchants the world with his trademark Cyr? wheel and red socks!
German :
Mikail verzaubert die ganze Welt mit seinem Cyr?-Rad und seinen berühmten roten Socken, seinem Markenzeichen!
Italiano :
Mikail incanta il mondo intero con la sua ruota Cyr? e i suoi famosi calzini rossi, il suo marchio di fabbrica!
Espanol :
Mikail encanta al mundo entero con su rueda Cyr? y sus famosos calcetines rojos, ¡su marca de fábrica!
L’événement Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller