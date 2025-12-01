Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr

Place de la liberté Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Mikail enchante le monde entier avec sa roue Cyr… et ses célèbres chaussettes rouges , sa marque de fabrique !

Originaire de Hambourg, Mikail monte sur scène dès 6 ans… en canard dans Max et Moritz de Wilhelm Busch !

Très vite, le cirque devient sa passion, et sa roue Cyr, bien plus qu’un simple passe-temps.

Formé à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, il enchaîne les récompenses

Prix Annie Fratellini Festival Mondial du Cirque de Demain (Paris)

Étoile d’Or Young Stage (Bâle)

Médaille d’Or & Prix du public Salieri Circus Award (Italie)

Aujourd’hui, Mikail enchante le monde entier avec sa roue Cyr… et ses célèbres chaussettes rouges , sa marque de fabrique ! .

Place de la liberté Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Mikail enchants the world with his trademark Cyr? wheel and red socks!

German :

Mikail verzaubert die ganze Welt mit seinem Cyr?-Rad und seinen berühmten roten Socken, seinem Markenzeichen!

Italiano :

Mikail incanta il mondo intero con la sua ruota Cyr? e i suoi famosi calzini rossi, il suo marchio di fabbrica!

Espanol :

Mikail encanta al mundo entero con su rueda Cyr? y sus famosos calcetines rojos, ¡su marca de fábrica!

L’événement Noël Bleu -Spectacle de Mikail Karahan avec sa roue Cyr Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller