Noël Bleu Spectacle Les lutins

Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Spectacle de la Compagnie Déo. Dans un tourbillon de jonglerie et de manipulation d’objets lumineux, les lutins assemblent, pièce par pièce, l’arbre de Noël.

Dans un tourbillon de jonglerie et de manipulation d’objets lumineux, les lutins assemblent, pièce par pièce, l’arbre de Noël. Balles étincelantes, bâtons de lumière et anneaux scintillants virevoltent dans les airs, guidés par l’habileté malicieuse de ces petits êtres facétieux. Chaque lancer, chaque tour de magie ajoute une touche d’éclat, faisant naître sous vos yeux un véritable spectacle de lumière et de dextérité.

Plongez dans cette aventure féerique où jonglerie, rires et magie s’entrelacent pour un moment inoubliable, empreint de rêve et de lumière ! .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Show by Compagnie Déo. In a whirlwind of juggling and manipulating luminous objects, the elves assemble the Christmas tree, piece by piece.

