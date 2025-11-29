Noël Bleu -Village des enfants patinoire écologique et manège Guebwiller

Noël Bleu -Village des enfants patinoire écologique et manège Guebwiller samedi 29 novembre 2025.

Noël Bleu -Village des enfants patinoire écologique et manège

Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

2025-11-29 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-27 2026-01-02

Patinoire écologique et manège 1900 (2€/4€). Chalet des associations (vin chaud, crêpes..) et chalet d’automates. Ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 20h.

Retrouvez le village des enfants Place de l’Hôtel Ville chalet des associations (vin chaud, crêpes..), automates, patinoire écologique et manège 1900. .

Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

Ecological skating rink and 1900 merry-go-round (2?/4?). Chalet des associations (mulled wine, crêpes..) and chalet d’automates. Open Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays from 3 pm to 8 pm.

German :

Öko-Eisbahn und Karussell aus dem Jahr 1900 (2?/4?). Hütte der Vereine (Glühwein, Crêpes usw.) und Hütte mit Automaten. Mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 15:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Italiano :

Pista di pattinaggio ecologica e giostra del 1900 (2?/4?). Chalet delle associazioni (vin brulé, frittelle, ecc.) e chalet con automi. Aperto mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00.

Espanol :

Pista de patinaje ecológica y tiovivo 1900 (2?/4?). Chalet de asociaciones (vino caliente, tortitas, etc.) y chalet con autómatas. Abierto los miércoles, viernes, sábados y domingos de 15.00 a 20.00 h.

