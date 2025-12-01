Noël Brides-les-Bains
Noël Brides-les-Bains mercredi 24 décembre 2025.
Noël
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Début : 2025-12-24 17:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Le Père-Noël arrive à Brides-les-Bains !
17h00 > Écris ta lettre au Père Noël & Lâché de ballons
17h15 Animation par Saint Dolls Sister
17h30 Arrivée du Père Noël
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English : Happy Christmas
Santa Claus arrives in Brides-les-Bains!
5:00 pm > Write your letter to Santa & Balloon release
5.15pm: Entertainment by Saint Dolls Sister
5.30pm: Santa’s arrival
German :
Der Weihnachtsmann kommt nach Brides-les-Bains!
17:00 Uhr > Schreibe deinen Brief an den Weihnachtsmann & lasse Luftballons steigen!
17:15 Uhr: Unterhaltung durch Saint Dolls Sister
17:30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns
Italiano :
Babbo Natale arriva a Brides-les-Bains!
ore 17.00 > Scrivete la vostra lettera a Babbo Natale e liberazione dei palloncini
17.15: Intrattenimento di Saint Dolls Sister
17.30: Arrivo di Babbo Natale
Espanol :
¡Papá Noel llega a Brides-les-Bains!
17.00 h > Escribe tu carta a Papá Noel y suelta de globos
17.15 h: Animación a cargo de Saint Dolls Sister
17.30 h: Llegada de Papá Noel
L’événement Noël Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-11-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains