Noël by light 2025 Marché de Noël Ciné Presqu’île Guérande

Noël by light 2025 Marché de Noël

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le Ciné Presqu’île se transforme le temps d’un week-end en marché de Noël créatif et culturel.

Entre deux projections, venez flâner parmi les stands de créateurs, artistes et artisans dans une ambiance conviviale et familiale.

Un moment original mêlant cinéma et esprit de Noël. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 00 60 60 cinepresquile@orange.fr

