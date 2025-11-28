Noël by light 2025 Vente de Noël Salle des Perrières Guérande

Noël by light 2025 Vente de Noël

Salle des Perrières Clis Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00

2025-11-28 2025-11-29

L’atelier Mirabelle ouvre ses portes pour sa traditionnelle vente de Noël et présente ses nouvelles créations céramiques,objets textiles, accessoires et décorations artisanales. 
Une belle occasion de découvrir le savoir-faire local et de trouver des cadeaux uniques faits main.    .

Salle des Perrières Clis Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire   ateliersmirabelle@gmail.com

