Noël by light 2025 Vente de Noël Salle des Perrières Guérande
Noël by light 2025 Vente de Noël Salle des Perrières Guérande vendredi 28 novembre 2025.
Noël by light 2025 Vente de Noël
Salle des Perrières Clis Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
L’atelier Mirabelle ouvre ses portes pour sa traditionnelle vente de Noël et présente ses nouvelles créations céramiques,objets textiles, accessoires et décorations artisanales.
Une belle occasion de découvrir le savoir-faire local et de trouver des cadeaux uniques faits main. .
Salle des Perrières Clis Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire ateliersmirabelle@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël by light 2025 Vente de Noël Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44