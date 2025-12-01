Noël by Light A la rencontre du Père Noël à Bouzaire Rue de la Gruche Guérande
Noël by Light A la rencontre du Père Noël à Bouzaire Rue de la Gruche Guérande vendredi 19 décembre 2025.
Noël by Light A la rencontre du Père Noël à Bouzaire
Rue de la Gruche Rdv au four à pain Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Venez rencontrer le Père Noël ! L’occasion de lui demander de belles surprises pour Noël ! .
Rue de la Gruche Rdv au four à pain Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël by Light A la rencontre du Père Noël à Bouzaire Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44