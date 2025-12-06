Noël by Light Bourse aux jouets et aux livres Centre Culturel Athanor Guérande

Noël by Light Bourse aux jouets et aux livres

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les jeunes de l’Accueil 10-14 ans organisent leur première bourse aux jouets et aux livres, au profit de leur futur séjour. Venez chiner jeux, livres et belles trouvailles pour vos cadeaux de Noël, tout en soutenant leur initiative locale.

Restauration proposée sur place. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël by Light Bourse aux jouets et aux livres Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44