Noël by light Ciné m’accueille Zootopie 2 Ciné Presqu’île Guérande

Noël by light Ciné m’accueille Zootopie 2

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:15:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Rendez-vous pour une séance de cinéma handi-accueillante avec la projection du film d’animation Zootopie 2. Retrouvez Judy Hopps, Nick Wilde et toute la bande dans une nouvelle aventure drôle, tendre et pleine d’énergie !

À l’issue de la projection, un goûter sera proposé pour partager un moment convivial entre petits et grands.

Une animation organisée par le CCAS de la Ville de Guérande et l’association Handy-Rétro. .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 00 60 60 cinepresquile@orange.fr

L’événement Noël by light Ciné m’accueille Zootopie 2 Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44