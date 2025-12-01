Noël by Light Conte musical Noël au cœur de l’hiver Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Noël by Light Conte musical Noël au cœur de l’hiver

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Laetitia Bloud, conteuse, et Amélie Denarié, musicienne, vous accompagneront vers la Nuit de Noël, nuit des merveilles les bêtes parlent, les rêves se réalisent, la mer s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent. Les contes d’Europe témoignent de cette magie et réchauffent notre cœur dans le froit de l’hiver.

Profitez d’une vente de douceurs de Noël proposée par les jeunes du Spot 15-25 ans à l’issue du spectacle. Cette vente de boissons chaudes, cookies, crêpes et confiseries leur permettra de financer leur projet.

À partir de 5 ans .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

