Noël by Light Décorations de Noël Place Saint-Aubin Guérande

Noël by Light Décorations de Noël

Place Saint-Aubin Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25

Venez admirez les illuminations de Noël, le sapin géant et le chalet du Père Noël.

Les rues et places de l’intramuros seront éclairées jusqu’à 22 h en semaine et 23 h le week-end.

Le sapin géant, composé de 133 petits sapins installés sur une structure réutilisable, sera encore une fois cette année le plus haut et le plus majestueux de la Presqu’île.

Une boîte aux lettres pour le Père Noël sera également installée sur place. La dernière relève aura lieu le 20 décembre à midi. .

Place Saint-Aubin Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël by Light Décorations de Noël Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44