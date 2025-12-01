Noël by light Escape Game La Feuille de route du Père-Noël Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Noël by light Escape Game La Feuille de route du Père-Noël

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 15:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Embarquez sur le traîneau du Père Noël pour l’aider à résoudre cet escape game, spécialement conçu pour Noël ! Une expérience pleine de rires et d’énigmes où vous devenez les héros de cette aventure en famille. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël by light Escape Game La Feuille de route du Père-Noël Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44