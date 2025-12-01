Noël by light Escape Game La Feuille de route du Père-Noël Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 15:00:00
2025-12-13
Embarquez sur le traîneau du Père Noël pour l’aider à résoudre cet escape game, spécialement conçu pour Noël ! Une expérience pleine de rires et d’énigmes où vous devenez les héros de cette aventure en famille. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
