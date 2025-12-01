Noël by Light La Parade des tracteurs illuminés Guérande
Noël by Light La Parade des tracteurs illuminés Guérande vendredi 12 décembre 2025.
Noël by Light La Parade des tracteurs illuminés
Boulevard Dinkelsbühl Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Les Jeunes Agriculteurs de la Presqu’île Guérandaise vous invitent à un spectacle aussi original que festif !
Venez admirer la parade de tracteurs illuminés qui défilera autour des remparts de Guérande.
Un rendez-vous convivial et lumineux pour petits et grands, où les engins agricoles se parent de guirlandes et de couleurs pour célébrer la magie de Noël autrement. .
Boulevard Dinkelsbühl Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
