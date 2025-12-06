Noël by Light Lancement des illuminations de Noël et spectacle aérien Place Saint-Aubin Guérande

Noël by Light Lancement des illuminations de Noël et spectacle aérien

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Après Notre-Dame de Paris et le Mont Saint-Michel, c’est à Guérande que la Compagnie Retouramont prendra de la hauteur avec sa danse verticale et ses performances aériennes pour un moment hors du commun.

À 15h30, assistez à la répétition publique de la Compagnie Retouramont, une occasion unique de découvrir l’envers du décor.

À 18h, la Place Saint-Aubin risque de vibrer. Entre performances aériennes, acrobaties et jeux d’ombres, le cœur historique se transformera en un théâtre vivant ou lumière et mouvement se mêleront pour créer un moment suspendu.

Ce grand rendez-vous sera suivi du traditionnel lancement des illuminations de Noël, qui feront scintiller toute la ville pour les fêtes.

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

