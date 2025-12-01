Noël by Light Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Noël by Light Lectures Ra’conte moi

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Les bibliothécaires vous proposent de nombreuses histoires, en attendant Noël.

Installez-vous et découvrez la magie du kamishibaï, petit théâtre japonais, où les histoires prennent vie au fil des images et des mots.

Pour les enfants de 4 à 8 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël by Light Lectures Ra’conte moi Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44