Noël by Light Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Les bibliothécaires vous proposent de nombreuses histoires, en attendant Noël.
Installez-vous et découvrez la magie du kamishibaï, petit théâtre japonais, où les histoires prennent vie au fil des images et des mots.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
