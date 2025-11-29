Noël by light Marché de Noël des artisans et producteurs locaux Rue du Vieux Marché Guérande

Noël by light Marché de Noël des artisans et producteurs locaux

Rue du Vieux Marché Intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Organisé par l’association Produits en Presqu’île de Guérande, ce marché rassemble pour sa 4e édition une quarantaine d’artisans et producteurs locaux sélectionnés pour la qualité et l’authenticité de leurs produits.

Vous y trouverez produits du terroir, créations artisanales, décorations et idées cadeaux.

Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment les marchés de Noël authentiques et les produits locaux de qualité. .

Rue du Vieux Marché Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 81 49 39

