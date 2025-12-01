Noël by Light Marché de Noël des comités de jumelage

Place du Marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Les comités de jumelage proposeront un marché de Noël aux saveurs et traditions d’ailleurs, en présence des comités de Castro Marim (Portugal), Dinkelsbühl (Allemagne) et nouveauté cette année Otrante (Italie).

Devenu incontournable, le marché de Noël des comités de jumelage est un temps festif et convivial.

Au programme dégustations et rencontres et animations festives tout le week-end.

À ne pas manquer le chant de l’AVF Guérande le samedi 13 décembre à 15h30 à la chapelle Notre-Dame-la-Blanche, pour une parenthèse musicale et poétique au cœur des festivités.

.

Place du Marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël by Light Marché de Noël des comités de jumelage Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44