Noël by Light Promenade en calèche Guérande

Noël by Light Promenade en calèche

Place du Marché au Bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-24 12:30:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Profitez d’une balade en calèche au cœur de la cité médiévale de Guérande. .

Place du Marché au Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

