Noël by Light P’tit déj pour bébés lecteurs spécial Noël Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Noël by Light P’tit déj pour bébés lecteurs spécial Noël

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Les histoires d’hiver et de noël s’animent avec les bibliothécaires ! Découvrez de formidables albums illustrés avec votre bout d’chou.

De 0 à 4 ans (sur réservation) .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

