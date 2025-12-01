Noël by Light Stand de Noël de l’Accueil 10/14 ans Place St-Aubin Guérande
Place St-Aubin Marché de Guérande Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13 2025-12-17
Les jeunes du groupe projet de l’Accueil 10-14 ans vous accueillent sur leur stand créatif et solidaire. Tout au long de l’année, ils fabriquent de jolies créations artisanales
porte-clés, kits alimentaires, lingettes démaquillantes, décorations et objets personnalisés.
En achetant leurs créations, vous soutenez leurs projets collectifs et leurs initiatives locales.
Un arrêt sur leur stand à ne pas manquer lors de votre passage au marché.
Place St-Aubin Marché de Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
