Noël chez Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

Noël chez Dubard

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Venez profiter d’une soirée de Noël chaleureuse et festive !

Au programme un concert live avec les Back Belts, ainsi qu’une boutique ouverte toute la soirée pour vos idées cadeaux.

Laissez-vous tenter par une dégustation de vins, un cocktail de Noël, ainsi que des marrons et guimauves grillés au brasero.

Les enfants pourront participer à un atelier créatif, et un atelier de fabrication de bretzels sera proposé pour petits et grands.

Enfin, laissez-vous émerveiller par une visite guidée à la lanterne, prévue à 18h, 19h et 20h. .

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31 contact@vignoblesdubard.fr

