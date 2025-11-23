Noël chez Milie Rose Nanteuil-le-Haudouin
Noël chez Milie Rose Nanteuil-le-Haudouin dimanche 23 novembre 2025.
Noël chez Milie Rose
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Venez profiter d’une séance photo sur le thème de Noël dans le décors l’Igloo des Ours ! ❄️
Photo effectuées par Vanessa du Studio Une Touche de Douceur
Venez nombreux !
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Come and enjoy a Christmas-themed photo shoot in the Bear Igloo! ????
Photo by Vanessa from Studio Une Touche de Douceur
Come one, come all!
German :
Genießen Sie ein Fotoshooting zum Thema Weihnachten in der Kulisse des Iglu der Bären! ????
Dieses Foto wurde von Vanessa vom Studio Une Touche de Douceur gemacht
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Venite a godervi un servizio fotografico a tema natalizio nell’Igloo dell’Orso! ????
Foto di Vanessa dello Studio Une Touche de Douceur
Venite uno, venite tutti!
Espanol :
Ven a disfrutar de una sesión de fotos navideña en el Iglú de los Osos! ????
Foto de Vanessa de Studio Une Touche de Douceur
¡Venga uno, vengan todos!
L’événement Noël chez Milie Rose Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois