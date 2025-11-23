Noël chez Milie Rose

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez profiter d’une séance photo sur le thème de Noël dans le décors l’Igloo des Ours ! ‍❄️

Photo effectuées par Vanessa du Studio Une Touche de Douceur

Venez nombreux !

Venez profiter d’une séance photo sur le thème de Noël dans le décors l’Igloo des Ours ! ‍❄️

Photo effectuées par Vanessa du Studio Une Touche de Douceur

Venez nombreux ! .

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

Come and enjoy a Christmas-themed photo shoot in the Bear Igloo! ????

Photo by Vanessa from Studio Une Touche de Douceur

Come one, come all!

German :

Genießen Sie ein Fotoshooting zum Thema Weihnachten in der Kulisse des Iglu der Bären! ????

Dieses Foto wurde von Vanessa vom Studio Une Touche de Douceur gemacht

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi un servizio fotografico a tema natalizio nell’Igloo dell’Orso! ????

Foto di Vanessa dello Studio Une Touche de Douceur

Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Ven a disfrutar de una sesión de fotos navideña en el Iglú de los Osos! ????

Foto de Vanessa de Studio Une Touche de Douceur

¡Venga uno, vengan todos!

L’événement Noël chez Milie Rose Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois