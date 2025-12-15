Noël d’Amalia Place du Foirail Saint-Palais
Place du Foirail 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Tout le monde est convié au Noël d’Amalia, avec des animations dédiées au 0-8 ans au programme, dès 10h contes de l’hiver. De 10h30 à 12h atelier créatif avec Milakolore. Goûter de Noël. .
Place du Foirail 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 75 assoamalia@gmail.com
