Noël d’Amalia Place du Foirail Saint-Palais

Noël d’Amalia

Place du Foirail 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Tout le monde est convié au Noël d’Amalia, avec des animations dédiées au 0-8 ans au programme, dès 10h contes de l’hiver. De 10h30 à 12h atelier créatif avec Milakolore. Goûter de Noël. .

Place du Foirail 111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 75 assoamalia@gmail.com

