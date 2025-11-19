Noël dans la Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Noël dans la Bastide
Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-31
2025-11-19
NOËL DANS LA BASTIDE.
C’est du 19 novembre au 31 décembre 2025 ! Nombreuses animations (toutes gratuites !)
Parmi les temps forts
patinoire pour tous (du 19 au 30 novembre les mercredis 14h-18h, samedis 10h-17h et dimanches 14h-18h)
3 tirages au sort pour désigner les 150 gagnants des chèques-cadeaux de 20€
plusieurs occasions de jouer en famille ou entre amis
un après-midi dédié aux enfants avec un tas d’activités et bien sûr la visite du Père Noël
un spectacle équestre
2 marchés alimentaires pour finaliser votre table de réveillon les 24 et 31 Décembre 2025
et plein d’autres activités à découvrir. .
Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr
