Noël dans la Bastide Sainte-Foy-la-Grande

NOËL DANS LA BASTIDE.

C’est du 19 novembre au 31 décembre 2025 ! Nombreuses animations (toutes gratuites !)

Parmi les temps forts

patinoire pour tous (du 19 au 30 novembre les mercredis 14h-18h, samedis 10h-17h et dimanches 14h-18h)

3 tirages au sort pour désigner les 150 gagnants des chèques-cadeaux de 20€

plusieurs occasions de jouer en famille ou entre amis

un après-midi dédié aux enfants avec un tas d’activités et bien sûr la visite du Père Noël

un spectacle équestre

2 marchés alimentaires pour finaliser votre table de réveillon les 24 et 31 Décembre 2025

et plein d’autres activités à découvrir. .

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

