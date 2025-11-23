Noël dans la cité à Lescar Lescar

Noël dans la cité à Lescar

Au programme du grand rendez-vous familial de l’hiver !

– 19/12 Ouverture du Village de Noël:

Le grand voyage fantastique du Petit train, les chœurs de la Cité des Arts, Concert, Buvette et snacking

– 20/12: Maquillages, tatouages et jeux, Batucada, Balade Triporteur, Présence du Père Noël, Sculpture sur ballons, Concert du Big Band, Le voyage fantastique du Petit train, Soirée Bodega

– 21/12: animations et jeux pour enfants, Spectacle La Magie de Noël ,Mini-concerts tout l’après-midi, Maquillage et tatouages, Spectacle de bulles et échassiers, Balade Triporteurs, Présence du Père Noël, La fanfare Beer’arn’Brass de Noël, Buvette et snacking . .

Chemin de Beneharnum Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

