Noël dans le 16e arrondissement Mairie du 16e Paris

Cette année, le Père Noël a décidé de poser son traîneau dans plusieurs quartiers de l’arrondissement pour offrir aux habitants des moments féériques : photos, boîte aux lettres pour les enfants, douceurs à déguster et animations musicales. Une tournée festive qui fera briller les yeux de tous — et qui fera du 16e l’un des plus jolis écrins de Noël de Paris.

Le Père Noël fait étape dans notre arrondissement !

Petits et grands pourront venir le rencontrer, déposer leur lettre dans sa boîte dédiée, repartir avec une photo souvenir… et profiter de la distribution de confiseries accompagnée d’une animation musicale.

Voici ses différentes haltes dans le 16e :

Samedi 6 décembre — 14h00 à 17h00

Place Victor-Hugo / Dauphine–Chaillot

Samedi 13 décembre — 10h00 à 13h00

Métro Michel-Ange Auteuil, sur le marché / Auteuil Nord

Samedi 13 décembre — 15h00 à 18h00

Rue de Passy, avec l’association des commerçants / Muette Nord–Sud

Dimanche 14 décembre — 10h00 à 13h00

Place Paul Reynaud, avenue de Versailles / Auteuil Sud

Un beau programme pour partager la magie de Noël dans tout l’arrondissement !

Et bien-sûr ne manquez pas les magnifiques décorations et illumination de Noël de la Mairie du 16e

Le 16e s’apprête à vivre un mois de décembre lumineux !

gratuit Tout public.

Mairie du 16e 71 avenue Henri-Martin 75116 Paris