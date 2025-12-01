NOËL DANS LES CENTRES CULTURELS Toulouse

NOËL DANS LES CENTRES CULTURELS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01

Comme chaque hiver, la mairie de Toulouse mobilise tous ses Centres culturels pour organiser des festivités de Noël et animer tous les quartiers. Au programme cinéma, spectacles, ateliers et animations en extérieur pour toute la famille !

Quelques temps forts à découvrir

Les spectacles

– Croqu’Noël (théâtre et musique) au CC Saint-Simon, le 1er décembre

– Cose a Caso (cirque) au CC Alban Minville, le 4 décembre

– Emilie Jolie (comédie musicale) au CC St-Simon, le 7 décembre

– OCYTO (poème de magie dansé) au CC Reynerie, le 10 décembre

– Pas de cadeaux (cabaret de Noël) au CC Bonnefoy, le 12 décembre

Dans la tête de Monsieur Plume ! (cirque et marionnettes) au CC Henri-Desbals, le 17 décembre

– Oscar (marionnettes) salle polyvalente des Pradettes, le 20 décembre

– Cabaret de poche de Noël (cirque) salle polyvalente des Pradettes, le 20 décembre

– Un air de rêve (magie) au CC Reynerie, le 20 décembre

– Don QuichOot and los otres (cirque) au CC Alban-Minville, le 22 décembre

Cinéma

– Sélection de court-métrages au Centre culturel Saint-Simon, le 10 décembre

– Diffusion du film Le Grand cirque au cinéma Le Métro, le 23 décembre

Les animations gratuites en extérieur

– Marche lumineuse et spectacle de feu au Parc Fleurance, le 5 décembre

– Noël à Lalande (spectacles, animations, maquillage, danse et jeux) le 13 décembre

– Marionnettes géantes et pyrotechnie Place Ahmed Chenane, le 17 décembre

– Déambulation circassienne et pyrotechnique au départ du CC Henri-Desbals, le 6 décembre

– Les Fééries de la Cépière (calèche du Père Noël, ferme pédagogique) le 17 décembre

– Les Fééries des Pradettes (marionnettes, calèche du Père Noël, ferme pédagogique), le 20 décembre.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

As it does every winter, Toulouse City Council is mobilizing all its Cultural Centers to organize Christmas festivities and liven up every neighborhood. On the program: cinema, shows, workshops and outdoor activities for the whole family!

German :

Wie jeden Winter mobilisiert die Stadtverwaltung von Toulouse alle ihre Kulturzentren, um die Weihnachtsfeierlichkeiten zu organisieren und alle Stadtteile zu beleben. Auf dem Programm stehen Kino, Aufführungen, Workshops und Outdoor-Animationen für die ganze Familie!

Italiano :

Come ogni inverno, il Comune di Tolosa mobilita tutti i suoi centri culturali per organizzare le feste natalizie e animare i quartieri della città. In programma: film, spettacoli, laboratori e attività all’aperto per tutta la famiglia!

Espanol :

Como cada invierno, el Ayuntamiento de Toulouse moviliza a todos sus centros culturales para organizar las fiestas de Navidad y dar vida a los barrios de la ciudad. En el programa: películas, espectáculos, talleres y actividades al aire libre para toda la familia

L’événement NOËL DANS LES CENTRES CULTURELS Toulouse a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE