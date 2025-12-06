Noël dans les chaumières Poul Fetan Quistinic

Noël dans les chaumières

Poul Fetan Poul Fétan Quistinic Morbihan

✨ Le Marché de Noël de Poul-Fetan arrive ! ✨

Poul-Fetan se transforme en véritable village de Noël !

Rendez-vous les 6 et 7 décembre 2025 pour découvrir

Des artisans locaux

Des produits du terroir

Des animations pour petits et grands

Des idées cadeaux uniques

C’est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors faits main, savourer des délices de notre boulangerie et restaurant et passer un moment convivial en famille ou entre amis dans un cadre féerique. ✨

Lieu Village de Poul-Fetan

Dates 6 & 7 décembre 2025

⏰ Horaires 6 décembre de 14h à 21h et 7 décembre de 10h à 18h

On vous attend nombreux pour partager la magie de Noël ensemble ! .

Poul Fetan Poul Fétan Quistinic 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 51 74

