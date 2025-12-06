Noël dans les chaumières Poul Fetan Quistinic
Noël dans les chaumières Poul Fetan Quistinic samedi 6 décembre 2025.
Noël dans les chaumières
Poul Fetan Poul Fétan Quistinic Morbihan
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
✨ Le Marché de Noël de Poul-Fetan arrive ! ✨
Poul-Fetan se transforme en véritable village de Noël !
Rendez-vous les 6 et 7 décembre 2025 pour découvrir
Des artisans locaux
Des produits du terroir
Des animations pour petits et grands
Des idées cadeaux uniques
C’est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors faits main, savourer des délices de notre boulangerie et restaurant et passer un moment convivial en famille ou entre amis dans un cadre féerique. ✨
Lieu Village de Poul-Fetan
Dates 6 & 7 décembre 2025
⏰ Horaires 6 décembre de 14h à 21h et 7 décembre de 10h à 18h
On vous attend nombreux pour partager la magie de Noël ensemble ! .
Poul Fetan Poul Fétan Quistinic 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 51 74
