Noël dans ta place nocturne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Nombreux artisans, artistes et producteurs pour cette 3ème édition de le féerique marché de Noël. Programme détaillé à venir. .

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.fetedelaplace@gmail.com

