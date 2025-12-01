Noël dans ta place nocturne Saint-Sauveur-en-Puisaye
Noël dans ta place nocturne Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 20 décembre 2025.
Noël dans ta place nocturne
Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Nombreux artisans, artistes et producteurs pour cette 3ème édition de le féerique marché de Noël. Programme détaillé à venir. .
Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.fetedelaplace@gmail.com
English : Noël dans ta place nocturne
German : Noël dans ta place nocturne
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël dans ta place nocturne Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-11-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !