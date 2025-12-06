Noël d’Antan en Alsace chez le vigneron Mittelwihr

Noël d’Antan en Alsace chez le vigneron Mittelwihr samedi 6 décembre 2025.

Noël d’Antan en Alsace chez le vigneron

22 rue de Riquewihr Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Offrez-vous une parenthèse loin de la foule et proche du vigneron. Vous comprendrez alors pourquoi Noël est si cher aux Alsaciens.nnes à travers le témoignage d’une mamama nostalgique de ses jeunes années.

Offrez-vous une parenthèse loin de la foule et proche du vigneron. Vous comprendrez alors pourquoi Noël est si cher aux Alsaciens.nnes à travers le témoignage d’une mamama nostalgique de ses jeunes années.

Cette escapade commence par une visite de cave qui vous permettra d’échanger avec le vigneron, elle se poursuivra par le spectacle Noël d’Antan en Alsace , et se conclura par la dégustation de vins accompagnée de Bredalas de Noël et de Bretzel. .

22 rue de Riquewihr Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 92 67 vins@greiner-schleret.fr

English :

Take a break from the crowds and get close to the winemaker. You’ll then understand why Christmas is so dear to Alsatians, through the testimony of a mamma nostalgic for her younger years.

German :

Gönnen Sie sich eine Auszeit von den Menschenmassen und kommen Sie dem Winzer nahe. Sie werden verstehen, warum Weihnachten für die Elsässerinnen und Elsässer so wichtig ist.

Italiano :

Fate una pausa dalla folla e avvicinatevi al viticoltore. Capirete perché il Natale è così caro agli alsaziani, attraverso le parole di una mamma nostalgica di quando era giovane.

Espanol :

Aléjese de las multitudes y acérquese al viticultor. Entenderá por qué la Navidad es tan querida para los alsacianos, a través de las palabras de una nostálgica mamma de sus tiempos mozos.

L’événement Noël d’Antan en Alsace chez le vigneron Mittelwihr a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr