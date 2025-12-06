Noël d’Antan Forge-musée Étueffont
Noël d’Antan Forge-musée Étueffont samedi 6 décembre 2025.
Noël d’Antan
Forge-musée 2 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-06 2025-12-13
Partagez un moment convivial au marché de Noël de la Forge-musée. Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux dans une maison du début du 20è siècle.
Assistez aux démonstrations de forge pendant tout le week-end. .
Forge-musée 2 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 60 41 forge-musee@ccvosgesdusud.fr
