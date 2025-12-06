Noël d’Antan Forge-musée Étueffont

Noël d’Antan

Forge-musée 2 Rue de Lamadeleine Étueffont Territoire de Belfort

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Partagez un moment convivial au marché de Noël de la Forge-musée. Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux dans une maison du début du 20è siècle.

Assistez aux démonstrations de forge pendant tout le week-end. .

Forge-musée 2 Rue de Lamadeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 60 41 forge-musee@ccvosgesdusud.fr

L’événement Noël d’Antan Étueffont a été mis à jour le 2025-11-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)