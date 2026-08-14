Informations pratiques

Molsheim

Noël d’antan

Place de l’Hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Le marché de Noël s’anime autour de la thématique médiévale avec de nombreuses animations.

Plongez dans l’ambiance magique du Moyen Âge et laissez-vous transporter par Noël d’Antan ! .

Place de l’Hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr

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English :

The Christmas market comes alive with a medieval theme and lots of entertainment.

L’événement Noël d’antan Molsheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig