« Noël d’Arménie »

Vendredi 19 décembre 2025.

A 19h. Eglise Saint Sébastien, place du Dct Chevillon Eglise Saint Sébastien Allauch Bouches-du-Rhône

Concert « Noël d’Arménie » par La Clique Production

Organisé dans le cadre de la Tournée des Chants de Noël par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône.

A l’approche de Noël, le chœur Sahak Mesrop nous convie à un moment de partage et de recueillement, dans l’esprit de l’Avent et des traditions arméniennes. À travers des chants liturgiques, mélodies populaires et pièces poétiques, le programme déploie un répertoire riche, transmis depuis des siècles, porté par la force des voix et un accompagnement instrumental aux sonorités traditionnelles. Entre ferveur et douceur, Noël d’Arménie invite à vivre une expérience sensible et lumineuse, fidèle aux valeurs de solidarité et de célébration qui accompagnent cette période de l’année.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

