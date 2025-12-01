NOËL D’ASTÉRION LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

NOËL D’ASTÉRION

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-20

Pendant les fêtes, la Halle de la Machine se transforme en un monde féerique mêlant machines géantes, contes et ambiance convivi’Halle !

Le majestueux Astérion le Minotaure, torche en main, déambule dans la Halle et vous pouvez monter sur son dos pour un voyage en Minotaure . Au rythme des flocons (ou presque), sapins, braséros, marrons grillés, crêpes et chocolat chaud participent à une ambiance chaleureuse et conviviale. Chaque jour, les Véritables Machinistes offrent des contes d’hiver et variés, récits en musique pour petits et grands. Pour les plus gourmands, le “Déjeuner des Petites Mécaniques” propose un repas-spectacle festif, servi par des machines.

En bref un Noël enchanteur qui mêle mécanique, poésie et esprit festif ! Idéal en famille ou entre amis pour célébrer la magie des fêtes autrement. 12 .

English :

During the festive season, the Halle de la Machine is transformed into a fairytale world of giant machines, storytelling and a friendly Halle atmosphere!

