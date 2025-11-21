Noël de chien ! Auxonne

Noël de chien !

Les Têtes de Chien s’installent en résidence pendant une semaine à la salle l’Empire pour travailler leur nouveau spectacle Noëls de chiens ! .

Une sortie de résidence publique est offerte vendredi 21 novembre à 20h30.

Dans ce spectacle, les membres de Têtes de Chien se demandent ce qu’évoque, pour chacun d’entre eux, cette fête et cette période si particulière dans le calendrier.

Magie ? Gâchis ? Éveil ? Conflit ? Naissance ? Névrose ? Partage ? Consommation ? Obligation ? Famille ? Lumière ?

Les chanteurs vous invitent au pied du sapin pour ouvrir avec eux une avalanche de cadeaux des chansons de la tradition orale bien sûr, le cœur de travail de Têtes de Chien depuis des années ; mais.. surprise ! Têtes de Chien vous offre des chansons traditionnelles toutes neuves, toutes d’aujourd’hui, fabriquées maison, et qui parlent de nos Noëls à tous.. .

