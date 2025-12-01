NOËL DE LA MJC ÉCOPOLE NUMÉRIQUE DE LA MJC Saint-Gaudens
Ludobulles est heureux de vous annoncer son partenariat avec la MJC de St-Gaudens pour l’organisation d’une soirée jeux de société. Rires et amusements garantis ! Quel que soit votre âge, on vous attend nombreux pour partager ce moment de convivialité !
Soirée jeux de société, pour tout public.
Auberge espagnole.
Pot de l’amitié offert ! .
ÉCOPOLE NUMÉRIQUE DE LA MJC 1 Place du Maréchal Juin Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 66 45 contact@mjc-st-gaudens.org
Ludobulles is delighted to announce its partnership with the MJC de St-Gaudens to organize an evening of board games. Laughter and fun guaranteed! Whatever your age, we look forward to seeing you there!
