Noël de l’APE salle des fêtes Vicq-sur-Gartempe
Noël de l’APE salle des fêtes Vicq-sur-Gartempe vendredi 12 décembre 2025.
Noël de l’APE
salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
À partir de 16h30 à la salle des fêtes, l’APE organise son traditionnel marché et spectacle de Noël. Restauration sur réservation avant le 08 décembre auprès de Lisa au **06.77.42.54.00** ou chez Sylvie Au panier sympa .
salle des fêtes 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 42 54 00
English : Noël de l’APE
L’événement Noël de l’APE Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne