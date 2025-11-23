NOËL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LOCALE ET SOLIDAIRE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

NOËL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LOCALE ET SOLIDAIRE

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Venez célébrer un Noël responsable, local et solidaire ! Pendant deux jours, les Halles accueillent un marché unique dédié à la seconde main, à la création upcyclée et aux initiatives de l’économie sociale et solidaire.

Profitez d’une large diversité d’articles à partir de 5 €, allant de la mode et de la seconde main (vêtements et chaussures pour femme, homme et enfants) aux équipements de sport et textiles techniques, sans oublier les sacs à main, bijoux, créations upcyclées et objets fabriqués, ainsi que les chèques-cadeaux Ma Bibliothèque d’Objets. Vous y trouverez également des articles pour la maison et le lifestyle, des jouets, de la vaisselle et des arts de la table, de la brocante, de la mercerie et des tissus, ainsi que de nombreuses idées cadeaux responsables adaptées à tous les budgets.

Tout au long du week-end, des animations créatives et engagées vous sont proposées atelier Furoshiki pour apprendre à réaliser des emballages cadeaux en tissu réutilisable, création de badges à partir de matériaux récupérés, confection de décorations de Noël issues du recyclage et du réemploi, stand Stop Fast-Fashion pour mieux comprendre l’impact du textile, et plaidoyer de Noël pour sensibiliser aux enjeux liés au vêtement. Des activités accessibles à tous, petits et grands, pour apprendre, créer et s’amuser en conscience.

Un rendez-vous convivial pour dénicher des cadeaux originaux, soutenir les acteurs du territoire et consommer autrement pour les fêtes ! .

English :

Come and celebrate a responsible, local and socially responsible Christmas! For two days, Les Halles will be hosting a unique market dedicated to second-hand, upcycled creations and social economy initiatives.

German :

Feiern Sie ein verantwortungsbewusstes, lokales und solidarisches Weihnachtsfest! Zwei Tage lang findet in Les Halles ein einzigartiger Markt statt, der Secondhand- und Upcycling-Kreationen sowie Initiativen der Sozial- und Solidarwirtschaft gewidmet ist.

Italiano :

Venite a festeggiare un Natale responsabile, locale e sociale! Per due giorni, Les Halles ospiteranno un mercato unico dedicato agli oggetti di seconda mano, alle creazioni riciclate e alle iniziative di economia sociale.

Espanol :

¡Venga a celebrar una Navidad responsable, local y socialmente responsable! Durante dos días, Les Halles acogerán un mercado único dedicado a los artículos de segunda mano, las creaciones upcycled y las iniciativas de economía social.

