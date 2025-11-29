Noël de l’entrepôt de la Bruche Barembach

Noël de l’entrepôt de la Bruche Barembach samedi 29 novembre 2025.

Noël de l’entrepôt de la Bruche

14 route Du Maréchal De Lattre De Tassigny Barembach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël dans les locaux de Entrepôt de la Bruche avec exposants, promotions et dégustations !

Petit marché de Noël intime et familiale avec des produits artisanaux, de belles idées de cadeaux et de la bonne humeur. De nombreuses dégustations seront proposées, des balades équestres, l’atelier maquillage et le Père Noël sera de passage. Venez savourez l’instant, laissez-vous porter par la féerie du moment ! .

14 route Du Maréchal De Lattre De Tassigny Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 01 34 mullercl@wanadoo.fr

English :

Christmas market at Entrepôt de la Bruche with exhibitors, promotions and tastings!

German :

Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten von Entrepôt de la Bruche mit Ausstellern, Sonderangeboten und Verkostungen!

Italiano :

Mercatino di Natale all’Entrepôt de la Bruche con espositori, promozioni e degustazioni!

Espanol :

Mercado de Navidad en el Entrepôt de la Bruche con expositores, promociones y degustaciones

L’événement Noël de l’entrepôt de la Bruche Barembach a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche