Noël de Louis Saumur

839rue Marceau Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, venez célébrer le Noël de Louis ! Venez rejoindre l’équipe de Louis de Grenelle pour découvrir leurs offres spéciales.

C’est l’occasion idéale pour préparer vos célébrations de Noël et trouver des cadeaux uniques pour vos proches. Vous bénéficierez de prix attractifs sur toutes les gammes, tant sur place que sur leur e-boutique.

Une dégustation personnalisée vous sera proposée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, et vous pourrez également profiter de visites inédites tout au long du week-end.

La maison de vin Louis de Grenelle aura également le plaisir d’accueillir l’école hôtelière, qui proposera des accords mets et vins, afin de vous aider à sublimer vos repas de fête avec leurs sélections de vins soigneusement choisies.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 décembre 2025 de 16h à 20h.

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h. .

839rue Marceau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr

English :

With the festive season fast approaching, come and celebrate Louis’ Christmas! Come and join the Louis de Grenelle team to discover their special offers.

German :

Die Feiertage nähern sich mit großen Schritten. Feiern Sie mit Louis das Weihnachtsfest! Schließen Sie sich dem Team von Louis de Grenelle an und entdecken Sie ihre Sonderangebote.

Italiano :

Le festività si avvicinano rapidamente, quindi venite a festeggiare il Natale di Louis! Venite a scoprire le offerte speciali del team Louis de Grenelle.

Espanol :

Se acercan las fiestas, ¡venga a celebrar la Navidad de Louis! Ven y únete al equipo de Louis de Grenelle para descubrir sus ofertas especiales.

