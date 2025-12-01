Noël de Lumiere avec la Sainte-Lucie Sarreguemines
Noël de Lumiere avec la Sainte-Lucie Sarreguemines samedi 13 décembre 2025.
Noël de Lumiere avec la Sainte-Lucie
Sarreguemines Moselle
Célébrez la Sainte Lucie à Sarreguemines !
La belle Cité des Faïences vous invite à vivre la magie de la Sainte Lucie dans le cadre féérique de son marché de Noël. Ce moment traditionnel scandinave, qui symbolise la lumière et l’espoir au cœur de l’hiver, vous transportera dans une atmosphère chaleureuse et unique.
La compagnie de cirque C’Est pAs nOus ?! proposera un spectacle tout en lumière mêlant feu et jonglage pour votre plus grand plaisir.Tout public
Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Celebrate Saint Lucy in Sarreguemines!
The beautiful Cité des Faïences invites you to experience the magic of Saint Lucia in the magical setting of its Christmas market. This traditional Scandinavian event, symbolizing light and hope in the heart of winter, will transport you into a warm and unique atmosphere.
The circus company C’Est pAs nOus?! will be putting on a light show combining fire and juggling for your enjoyment.
German :
Feiern Sie die Heilige Lucia in Sarreguemines!
Die schöne Stadt der Fayencen lädt Sie ein, den Zauber der Heiligen Lucia in der märchenhaften Umgebung ihres Weihnachtsmarktes zu erleben. Dieser traditionelle skandinavische Moment, der das Licht und die Hoffnung im Herzen des Winters symbolisiert, wird Sie in eine warme und einzigartige Atmosphäre versetzen.
Die Zirkustruppe C’Est pAs nOus?! bietet eine Lichtshow mit Feuer und Jonglage zu Ihrem Vergnügen.
Italiano :
Festeggiate Santa Lucia a Sarreguemines!
La splendida Cité des Faïences vi invita a vivere la magia di Santa Lucia nel magico scenario del suo mercatino di Natale. Questo tradizionale evento scandinavo, che simboleggia la luce e la speranza nel cuore dell’inverno, vi trasporterà in un’atmosfera calda e unica.
La compagnia circense C’Est pAs nOus?! proporrà uno spettacolo di luci che combina fuoco e giocoleria per il vostro divertimento.
Espanol :
¡Celebre Santa Lucía en Sarreguemines!
La hermosa Cité des Faïences le invita a vivir la magia de Santa Lucía en el marco mágico de su mercado navideño. Este tradicional evento escandinavo, que simboliza la luz y la esperanza en pleno invierno, le transportará a un ambiente cálido y único.
La compañía de circo C’Est pAs nOus?! ofrecerá un espectáculo de luces, fuego y malabares.
