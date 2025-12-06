Noël de Migr’Arts Saint-Morillon

Noël de Migr’Arts

Le samedi 6 décembre rendez-vous à la salle William Laurent à Saint-Morillon pour le Noël de Migr’Arts !

– À partir de 14h, venez apprendre à préparer le plat national sénégalais Thiep Bou Dien (riz au poisson et légumes) avec chef Thierno Danse Seydou Ndiaye.

– Puis nous dégusterons cette merveille tous ensemble dans la soirée. Invitez amis et famille à partager ce moment de fête.

– Et pour commencer à préparer les cadeaux, un stand de produits made in Sénégal sera à disposition avec bijoux, tissus, encens, entre autres ! .

