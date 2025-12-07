Noël de Solidarité La Maison Escargot Plédéliac
Noël de Solidarité La Maison Escargot Plédéliac dimanche 7 décembre 2025.
Noël de Solidarité
La Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
AU PROGRAMME
➔ À 10H30
Spectacle enfants (entrée gratuite)
➔ Dès 12h00 Crêperie
Galettes et crêpes, à la carte, confectionnées devant vous (salle chauffée), vin chaud
➔ À 14H Concert à l’église de Plédéliac Chorales les p’tits potes de Plévenon et La p’tite chaussée enchantée de Jugon les lacs. Entrée libre, participation au chapeau
… Et toute la journée
– Vente de sapins (pour réserver dès maintenant 06 37 36 69 82)
– Manège à vélo les Pignons Déjantes
– Tombola à gagner tickets parcs d’attractions et de loisirs
– Vente de jeux et jouets
– Des gourmandises confitures, truffes au chocolat ….
– Vide dressing/mercerie
– Pêche à la ligne enfants
– Atelier maquillage de fête
– Le père-noël sera présent pour les photos !!!
– Des surprises…
Venez nombreux !!! L’occasion pour tous de passer une journée magique et solidaire.
Organisé par les associations La Maison Escargot et C.L.O.E. . .
La Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 47 49
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël de Solidarité Plédéliac a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor