Noël de Solidarité La Maison Escargot Plédéliac

Noël de Solidarité

La Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

AU PROGRAMME

➔ À 10H30

Spectacle enfants (entrée gratuite)

➔ Dès 12h00 Crêperie

Galettes et crêpes, à la carte, confectionnées devant vous (salle chauffée), vin chaud

➔ À 14H Concert à l’église de Plédéliac Chorales les p’tits potes de Plévenon et La p’tite chaussée enchantée de Jugon les lacs. Entrée libre, participation au chapeau

… Et toute la journée

– Vente de sapins (pour réserver dès maintenant 06 37 36 69 82)

– Manège à vélo les Pignons Déjantes

– Tombola à gagner tickets parcs d’attractions et de loisirs

– Vente de jeux et jouets

– Des gourmandises confitures, truffes au chocolat ….

– Vide dressing/mercerie

– Pêche à la ligne enfants

– Atelier maquillage de fête

– Le père-noël sera présent pour les photos !!!

– Des surprises…

Venez nombreux !!! L’occasion pour tous de passer une journée magique et solidaire.

Organisé par les associations La Maison Escargot et C.L.O.E. . .

La Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 47 49

L’événement Noël de Solidarité Plédéliac a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor