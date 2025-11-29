Noël Défilé de tracteurs Villefranche-de-Rouergue

Noël Défilé de tracteurs

Départ du Mas de Souyri Arrivée Place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

2eme Éditions du défilé de Tracteurs de Noël, par la Coordination Rurale de l’Aveyron

On vous donne rendez-vous le samedi 27 décembre à Villefranche de Rouergue

1er passage à 19h

2ème passage à 21h30

Départ du Mas de Souyri Arrivée Place de la Liberté, pour une collation de Noël offerte par la CR12

Vous pourrez échanger avec nos agriculteurs sur leur métier et leurs préoccupations quotidiennes.

Tous les participants sont les bienvenus, venez avec vos tracteurs illuminés pour émerveiller les yeux des petits et des grands.

Merci de contacter notre animatrice Audrey pour vous inscrire. 07 75 66 40 63 .

2nd Editions of the Christmas Tractor Parade, by the Coordination Rurale de l’Aveyron

