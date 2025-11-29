Noël Défilé de tracteurs Villefranche-de-Rouergue
Noël Défilé de tracteurs Villefranche-de-Rouergue samedi 27 décembre 2025.
Noël Défilé de tracteurs
Départ du Mas de Souyri Arrivée Place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron
2eme Éditions du défilé de Tracteurs de Noël, par la Coordination Rurale de l’Aveyron
On vous donne rendez-vous le samedi 27 décembre à Villefranche de Rouergue
1er passage à 19h
2ème passage à 21h30
Départ du Mas de Souyri Arrivée Place de la Liberté, pour une collation de Noël offerte par la CR12
Vous pourrez échanger avec nos agriculteurs sur leur métier et leurs préoccupations quotidiennes.
Tous les participants sont les bienvenus, venez avec vos tracteurs illuminés pour émerveiller les yeux des petits et des grands.
Merci de contacter notre animatrice Audrey pour vous inscrire. 07 75 66 40 63 .
Départ du Mas de Souyri Arrivée Place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
2nd Editions of the Christmas Tractor Parade, by the Coordination Rurale de l’Aveyron
