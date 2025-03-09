Noël des 1000 grues

Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Ce sera l’occasion pour les enfants de partager, joie, espérance et paix, symboles de Noël.Les dernières grues seront réalisée lors d’un temps de partage et pour former la guirlande avec celles réalisée durant toute l’année. Un goûter sera partagé autour du thème de la paix.

.

Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

The last cranes will be made during a time of sharing and to form the garland with those made throughout the year. A snack will be shared around the theme of peace.

German :

Die letzten Kraniche werden in einer gemeinsamen Runde gebastelt, um eine Girlande mit den Kranichen zu bilden, die das ganze Jahr über gebastelt wurden. Anschließend gibt es einen gemeinsamen Imbiss rund um das Thema Frieden.

Italiano :

Sarà un’occasione per i bambini di condividere la loro gioia, speranza e pace, i simboli del Natale. Le ultime gru saranno realizzate durante un momento di condivisione e per formare la ghirlanda con quelle realizzate durante l’anno. Verrà condivisa una merenda sul tema della pace.

Espanol :

Esta será una oportunidad para que los niños compartan su alegría, esperanza y paz, los símbolos de la Navidad. Las últimas grullas se harán durante un tiempo para compartir y formar la guirnalda con las que se han hecho a lo largo del año. Se compartirá una merienda en torno al tema de la paz.

L’événement Noël des 1000 grues Novion-Porcien a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme