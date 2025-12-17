Noël des abonnés Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin

Noël des abonnés

Place du Général de Gaulle Bibliothèque Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La médiathèque et le cinéma du Buisson de Cadouin vous invitent à un noël aux abonnés. Accueil café à partir de 10h. Gratuit sur présentation de la carte d’abonné. Deux films surprises gratuits, repas partagé (apportez le plat salé, boissons et desserts offerts), sieste musicale, jeux de société, défi puzzle. Séance avatar 16h au tarif abonné. Réservation obligatoire par e mail. .

Place du Général de Gaulle Bibliothèque Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 08 cinemadubuisson@gmail.com

