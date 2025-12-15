Noël des Aficionados Cercle Taurin Montois Mont-de-Marsan

Noël des Aficionados

Le Cercle Taurin Montois organise son premier Noël des Aficionados, une journée festive et taurine, de l’après-midi jusqu’en soirée, placée sous le signe du partage et de la transmission de l’afición.

L’ambition de ce rendez-vous est d’ouvrir les portes de la culture taurine aux plus jeunes et de faire vivre l’afición dans l’atmosphère chaleureuse et conviviale de Noël.

De 15h à 18h, le CTM accueillera les jeunes aficionados pour un Noël taurin riche en découvertes, gratuit sur inscription.

Cette après-midi prendra un relief tout particulier grâce à la présence exceptionnelle du matador Juan Leal, qui accompagnera les enfants tout au long des animations, disponible pour échanger, répondre aux questions et transmettre aux plus jeunes son vécu de matador de toros.

Au programme

– Atelier pâtissier taurin

– Atelier de fabrication de banderilles

– Échanges et rencontre taurine spécia .

