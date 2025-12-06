Noël des animaux au refuge anim’Toit

2 Rue des Violettes Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Stands avec de nombreuses idées cadeaux.

visites du refuge et adoptions. .

2 Rue des Violettes Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 02 37 90 animtoit.comm@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël des animaux au refuge anim’Toit Prinquiau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay