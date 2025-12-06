Noël des animaux au refuge anim’Toit Prinquiau
Noël des animaux au refuge anim’Toit Prinquiau samedi 6 décembre 2025.
Noël des animaux au refuge anim’Toit
2 Rue des Violettes Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Stands avec de nombreuses idées cadeaux.
visites du refuge et adoptions. .
2 Rue des Violettes Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 02 37 90 animtoit.comm@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël des animaux au refuge anim’Toit Prinquiau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay