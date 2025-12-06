Noël des animaux Refuge Coeur à 4 pattes Château-Chinon (Campagne)
Refuge Coeur à 4 pattes Monthléry Château-Chinon (Campagne) Nièvre
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Noël des Animaux de 14h à 18h au Refuge Cœur à quatre pattes, Montlhéry, Château-Chinon. Pâtisseries, crêpes, boissons, frites, gaufres, stands divers… .
Refuge Coeur à 4 pattes Monthléry Château-Chinon (Campagne) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 15 88 coeura4pattes.refuge@gmail.com
