Noël des animaux Salle des fêtes de Fourges Vexin-sur-Epte

Salle des fêtes de Fourges Rue du commerce Vexin-sur-Epte Eure
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
L’association L’École du Chat de Fourges et Los mejores amigos vous invite à une journée dédiée aux amoureux des livres, de la création et de l’art.
Au programme
– Stands de Créateurs et Artistes (mosaïque, bijoux, produits naturels pour animaux, couture, tableaux, poterie, tricots …)
– Foire aux livres à petits prix (10€/10 livres le 11ème offert)
– Animation réalité virtuelle par Comm’VR
– Tombola (tous les numéros sont gagnants)
Entrée libre et gratuite
Les dons de croquettes, pâtées, litières, … sont les bienvenus !
Infos et contact 06 80 08 21 64
Une belle occasion de se faire plaisir tout en soutenant une association locale ! .
Salle des fêtes de Fourges Rue du commerce Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 80 08 21 64
