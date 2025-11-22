Noël des animaux Salle des fêtes de Fourges Vexin-sur-Epte

Noël des animaux

Salle des fêtes de Fourges Rue du commerce Vexin-sur-Epte Eure

Samedi 2025-11-22 10:00:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

L’association L’École du Chat de Fourges et Los mejores amigos vous invite à une journée dédiée aux amoureux des livres, de la création et de l’art.

Au programme

– Stands de Créateurs et Artistes (mosaïque, bijoux, produits naturels pour animaux, couture, tableaux, poterie, tricots …)

– Foire aux livres à petits prix (10€/10 livres le 11ème offert)

– Animation réalité virtuelle par Comm’VR

– Tombola (tous les numéros sont gagnants)

Entrée libre et gratuite

Les dons de croquettes, pâtées, litières, … sont les bienvenus !

Infos et contact 06 80 08 21 64

Une belle occasion de se faire plaisir tout en soutenant une association locale ! .

